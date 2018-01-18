В Раде предлагают увеличить штрафы за алкоголь и табак "в неположенном месте"

КИЕВ. 17 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил продажи и употребления алкоголя, передает УНН со ссылкой на документ.

Инициатором проекта выступил нардеп Владимир Мисик, который обосновывает свой документ заботой о здоровье украинцев.

Так, проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно повышения уровня штрафов за нарушение правил торговли и потребления пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков)” № 7490 предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в несколько раз.

К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, парках и транспорте может вырасти в 20 раз: с 17 до 340 грн.

А за торговлю пивом и сигаретами с рук предлагается повысить штраф вдвое: с 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн.). За торговлю товаром без акцизных марок - до 3400 грн если речь об алкоголе, и до 6800 грн - если речь о табаке.

За продажу алкоголя несовершеннолетним покупателям штраф предлагается повысить в два раза: до 3400 грн.

Напомним, по мнению экспертов, любые карательные и ограничительные меры касательно алкоголя и табака, как правило, имеют обратный эффект и ведут не к уменьшению потребления, а к изобретению все новых и новых способов, как обходить запреты.

“Воспитать культуру потребления алкоголя запретами на продажу спиртного не удастся”, - уверен нардеп Шурма. По его мнению, для этого нужна системная политика государства, направленная на соответствующие воспитание подрастающего поколения.

Добавим, что по данным главы специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентины Поповой, уровень потребления алкоголя украинцами, несмотря на различные ограничения и запреты, не падает с 1913 года.