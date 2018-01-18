Подготовительное заседание по иску Минюста к "Киевэнерго" назначен на 15 февраля

КИЕВ. 17 января. УНН. Хозяйственный суд Киева назначил на 15 февраля подготовительное заседание по взысканию более 54,1 млн грн. с ОАО “Киевэнерго” в пользу Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

“Подготовительное заседание назначено на 15.02.2018 в 12:00., Которое состоится в зале судебных заседаний № 18 в помещении суда по адресу: 01030, г.. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 44-В”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая рассказала, что в производстве НАБУ находится дело о выплате Украиной компенсации компании “Золотой мандарин”, которая в 2009 году передала на хранение “Киевэнерго” мазут, который в дальнейшем был потрачен и не возвращен владельцу.

Учитывая это, компания обратилась в ЕСПЧ с требованием, чтобы государство Украина выплатила за использованный мазут денежную компенсацию. В 2015 году уполномоченный Кабинета министров Украины по делам ЕСПЧ подписал документ, который регулирует спорную ситуацию, а ЕСПЧ в свою очередь снял с Украины долг компенсации расходов компании “Золотой мандарин”, обязав государство выполнить решение отечественных судов по возврату стоимости затраченного мазута . В результате в этом году Министерство юстиции обратилось с иском к “Киевэнерго”, который входит в состав ДТЭК, вернуть государству сумму компенсации.