В РФ изучат факт массового самоустранение из соревнований легкоатлетов после того, как они узнали о допинг-контроле

КИЕВ. 17 января. УНН. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не оставит без внимания факты массового снятия легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске после того, как туда приехали инспекторы допинг-контроля. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на слова первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцькои, передает УНН.

“Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования. Также все, что произошло станет поводом для работы сотрудников отдела расследований РУСАДА”, - сказала Пахноцька.

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Сообщается, что российские спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав о приезде допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Всего в числе отказались стартовать оказалось 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Некоторые из тех, кто не снялся и решил стартовать, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля.

Напомним, российским спортсменам, которые смогут выступить на зимней Олимпиаде −2018 под олимпийским флагом, запретили размещать на форме российскую символику и любое упоминание о своей национальной принадлежности.