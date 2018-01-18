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По факту блокирования дороги "Львов-Краковец" открыто уголовное производство

По факту блокирования дороги "Львов-Краковец" открыто уголовное производство

КИЕВ. 17 января. УНН. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту перекрытия 10 января гражданами автодороги международного значения “Львов-Краковец”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратры Львовской области, передает УНН.

“Процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры, Яворивским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 279 ККУкраины (блокирование транспортных коммуникаций, которое нарушило нормальную работу транспорта)”, - говорится в сообщении.

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Напомним, что происшествие произошло в этом году 10 января недалеко от населенного пункта Росновка Яворивского района. Установлено, что около 40 человек перекрывали дорогу путем непрерывного движения пешеходным переходом, таким образом блокируя движение транспортных средств в обе сторонни, протистуючы таким образом против введения новых таможенных правил.

Органом предварительного расследования установлены все участники акции.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: УНН
Теги: Львов, уголовное производство, трасса
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