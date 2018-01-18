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Гладырь в составе "Монако" получил одиннадцать подряд победу в Лиге чемпионов

Гладырь в составе "Монако" получил одиннадцать подряд победу в Лиге чемпионов

КИЕВ. 17 января. УНН. Клуб атакующего защитника сборной Украины по баскетболу Сергея Гладыря “Монако” продолжил победное шествие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Команда нашего снайпера дома победила итальянский “Динамо Сассари” со счетом 87:55, а Гладырь, выйдя в стартовой пятерке, сыграл 20 минут, набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 2/6 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 6 подборов и 1 блок-шот при 3 потерях и 3 фолах.

Таким образом, команда Украинская остается единственным коллективом турнира, до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Стоит отметить, что в другом матче группы А литовский “Ювентус” форварда сборной Украины Максима Корниенко победил российский “Енисей” — 81:73. Игрок сборной Украины сыграл 11 минут, за которые успел отличиться 3 очками (0/2 двухочковых, 1/3 трехочковых) и 3 подборами (1 в атаке) при 4 фолах.

Добавим также, команда украинском сейчас занимает седьмое место в группе с 3 победами в 11 поединках.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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