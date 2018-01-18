Правоохранители нашли тело жителя Донецкой области, которого 10 дней считали без вести пропавшим

КИЕВ. 18 января. УНН. 55-летний житель Покровского ушел из дома еще 8 января. Сначала сожительница несколько дней искала его самостоятельно, а затем обратилась в полицию. Благодаря правоохранителям его судьба стала известна родным, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“13 января в дежурную часть Покровского отдела полиции обратилась жительница с. Шевченко (Покровский район) с заявлением о том, что ее сожитель несколько дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина объяснила, что не сразу обратилась в милицию из-за того, что ее муж находился в нетрезвом состоянии и раньше мог уйти из дома на неопределенный срок, но всегда возвращался”, — отмечают в пресс-службе Покровского отдела полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетнюю в Днепропетровской области нашли убитой в спальне

После обращения правоохранители сразу начали поиски пропавшего. Полицейские сообщили, что указанный человек до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники ведомства провели подворовой обход соседей и других жителей поселка, чтобы получить любую информацию о его возможном местонахождении. В ходе поисковой операции было установлено жителя этого же поселка, который в последнее время общался с пропавшим. Благодаря отриманои от него информации удалось частично восстановить картину дня. 41-летний житель поселка Шевченко рассказал, что 8 января у него гостил без вести пропавший. Вместе они сели за праздничный стол, но потом поссорились. Хозяин провел его в один из дворов, оставил там и вернулся домой. Именно в том дворе правоохранители и обнаружили труп мужчины.

Для проверки всех обстоятельств исчезновения и смерти указанного гражданина следователями Покровского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой “естественная смерть”.

Как ранее сообщал на Львовщине возле села Дубравка Жидачевского района, на берегу реки нашли тело женщины.