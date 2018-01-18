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Правоохранители нашли тело жителя Донецкой области, которого 10 дней считали без вести пропавшим

Правоохранители нашли тело жителя Донецкой области, которого 10 дней считали без вести пропавшим

КИЕВ. 18 января. УНН. 55-летний житель Покровского ушел из дома еще 8 января. Сначала сожительница несколько дней искала его самостоятельно, а затем обратилась в полицию. Благодаря правоохранителям его судьба стала известна родным, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“13 января в дежурную часть Покровского отдела полиции обратилась жительница с. Шевченко (Покровский район) с заявлением о том, что ее сожитель несколько дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина объяснила, что не сразу обратилась в милицию из-за того, что ее муж находился в нетрезвом состоянии и раньше мог уйти из дома на неопределенный срок, но всегда возвращался”, — отмечают в пресс-службе Покровского отдела полиции.

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После обращения правоохранители сразу начали поиски пропавшего. Полицейские сообщили, что указанный человек до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники ведомства провели подворовой обход соседей и других жителей поселка, чтобы получить любую информацию о его возможном местонахождении. В ходе поисковой операции было установлено жителя этого же поселка, который в последнее время общался с пропавшим. Благодаря отриманои от него информации удалось частично восстановить картину дня. 41-летний житель поселка Шевченко рассказал, что 8 января у него гостил без вести пропавший. Вместе они сели за праздничный стол, но потом поссорились. Хозяин провел его в один из дворов, оставил там и вернулся домой. Именно в том дворе правоохранители и обнаружили труп мужчины.

Для проверки всех обстоятельств исчезновения и смерти указанного гражданина следователями Покровского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой “естественная смерть”.

Как ранее сообщал на Львовщине возле села Дубравка Жидачевского района, на берегу реки нашли тело женщины.

Источник: УНН
Теги: убийство, Донецкая область
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