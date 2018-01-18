Эксперт The New York Times: вооружение курдов на границе Сирии и Турции может привести к образованию анклава

КИЕВ. 18 января. УНН. Планы США по вооружению курдских формирований в Сирии в приграничных с Турцией районах могут служить прикрытием для обеспечения длительного американского влияния в Сирии. Такое мнение высказал в среду в интервью газете The New York Times эксперт из Университета Оклахомы Джошуа Лэндис, информирует УНН.

США, отметил он, “фактически поддерживают создание независимого государства на севере реки Евфрат”, под контролем которой оказались бы крупные месторождения нефти и газа. “В случае, если США будут продолжать обеспечивать защиту и финансирования, эта зона превратится фактически в государство под управлением курдов”, — добавил он.

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В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve (“Несокрушимая решительность”) полковник Томас Вил сообщил, что США “подготовят пограничную службу безопасности Сирии”. По словам Вила, “численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек”. Действовать она будет, как предполагается, именно у границ Турции.

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Курды — народ, который живет преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан (юго-восток Турции, запад Ирана, север Ирака, северо-восток Сирии), а также в Азербайджане, Армении и других странах. Курды являются одним из крупнейших народов, который не имеет своей государственности (на данный момент курдов насчитывается не менее 30 млн человек).

В Турции курды подвергаются дискриминации по языковому признаку (турецкие власти не признают существование курдского языка и запрещает его публичное употребление, а самих курдов называет “горными турками”). Долгое время курды Турции и Ирака вели вооруженную борьбу за независимость (в Турции — под руководством Абдулы Оджалана). В Ираке Саддам Хусейн применял против курдов политику геноцида (25 тысяч курдов погибли в результате иракской химической атаки 1984, в 1991 году около 1 миллиона курдов были вынуждены покинуть свои дома). Однако иракским курдам удалось завоевать широкую автономию, как только было свергнуто Саддама Хусейна: теперь они играют активную роль в руководстве краем.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны. Турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией.