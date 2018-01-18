США требуют экстрадиции гражданина Германии за поддержку "Аль-Каиды"

КИЕВ. 18 января. УНН. Власти США обвинили гражданина ФРГ в поддержке террористов, в том числе лидера террористической группировки “Аль-Каида” Усамы бен Ладена, и требуют его экстрадиции из Франции. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка, поступившей в распоряжение РИА “Новости”, передает УНН.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против гражданина Германии Кристиана Ганжарськи в оказании материальной поддержки террористам. Согласно обвинительному акту, он с 1999 по 2001 годы “регулярно контактировал с представителями руководства „Аль-Каиды“, которые несут ответственность за террористическую деятельность”, и оказывал им технологическую информацию, использованную при нападениях на военных США и их союзников.

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Как заявил прокурор Джеффри Берман: “Сегодня мы выдвигаем обвинения против Ганжарськи, предполагая, что он участвовал в подготовке атак на американцев вместе с главарями террористической группировки „Аль-Каида“, в том числе, Усамой Бен Ладеном”.

Напомним, один из лидеров группировки “Аль-Каида” был убит вместе с 80 людьми во время совместной военной операции афганской армии, разведки и сил под руководством НАТО.