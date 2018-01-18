Командующий ВМС НАТО считает, что РФ готовится к соперничеству на морских просторах

КИЕВ. 18 января. УНН. Россия готовится к интенсивному соперничества на морских просторах. Такое мнение высказал в среду командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон, выступая в Атлантическом совете, передает УНН.

“Мы сейчас переживаем период такого соперничества на море, которого не наблюдалось раньше. Россия готовит себя к периоду интенсивных вызовов, и Китай делает то же самое. Это лишь подчеркивает важность сохранения военно-морской мощи в стратегии НАТО”, - указал вице-адмирал.

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По его словам, “Россия очень хорошо использует возможности, которые появляются, пример тому — Сирия”. “В сфере разведки мы видим, что россияне действуют более целенаправленно, агрессивно, открыто и ближе к нашему дому, чем когда-либо прежде, и нас это немного нервирует”, — сказал Джонстон. “Нам нужно приспособиться к тому, как Россия начинает расставлять на доске свои фигуры — разведывательные корабли, боевые корабли, подводные лодки”, — считает он.

В то же время Джонстон призвал спокойнее реагировать на российские военные учения. “В прессе было много публикаций о том, что такие учения — на самом деле репетиция вторжений, — отметил он. — Я думаю, надо более сдержанно подходить к оценкам, не рисовать россиян как трехметровых гигантов ... Они такие же, как и мы, им тоже приходится решать проблемы с нехваткой ресурсов”.

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“Если мы посмотрим на их обучение, проведенные за последние пару месяцев, то нельзя не отметить их способность раз за разом задействовать на больших расстояниях значительные силы”, — добавил вице-адмирал. Он отметил, что беспокойство у него вызывает ситуация в Балтийском и Черном морях. “Есть страны, которые считают, что Балтийское море наиболее важный район и если что-то там случится, то мы столкнемся с реальной проблемой, с чем я соглашусь: невозможно будет войти в это море и невозможно выйти”, — подчеркнул вице-адмирал.

Что касается Черного моря, то в этом районе, как считает Джонстон, “больше происходит преобразований”. “Мы приступили к наращиванию в Черном море своих военных возможностей — за последние 18 месяцев в три раза увеличили свое присутствие. Мы начинаем лучше понимать ситуацию там”, - сказал он.

Напомним, командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. Об этом 22 декабря сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заявление командующего подводным флотом НАТО контр-адмирала Эндрю Леннона.