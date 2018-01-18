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На Западном берегу израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами

На Западном берегу израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами

КИЕВ. 18 января. УНН. Израильские силовики ведут бой с группой вооруженных палестинцев в большом городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на сообщение пограничной полиции Израиля.

Местные СМИ предполагают, что целью ночной операции стала нейтрализация боевиков, причастных к убийству прошлой неделе раввина-израильтянина.

“В ходе операции сил безопасности в Дженине произошло вооруженное столкновение с боевиками. Есть пострадавшие”, - говорится в сообщении.

Израильская армия и спецслужбы больше недели ищут боевиков, который расстрелял в минувший вторник машину Разиэля Шевах на одной из автострад в северной части Западного берега. От полученных ранений раввин, отец шести детей умер в больнице.

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Как ранее сообщало информационное агентство УНН, центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвала в понедельник во время голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Об этом сообщил AFP со ссылкой на заявление руководящего органа ОЗУ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал в понедельник палестинского лидера Махмуда Аббаса за отказ признать еврейское государство в любых пределах.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Палестина, боевые действия
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