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В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата

В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата

КИЕВ. 18 января. УНН. Тяжелые бои против террористической группировки “Исламское государство” продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Военная кампания против ИГ в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат”, — говорится в сообщении.

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При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, ранее был освобожден от террористов.

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо, чтобы ИГ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

Напомним, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин планирует сократить операцию Бундесвера против террористической группировки “Исламское государство” ( “ИГ”).

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, ИГ
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