Трамп объявил победителей премии "Fake News Awards"

КИЕВ. 18 января. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию “фейковые СМИ” (Fake News Awards). Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог президента.

“А вот и победители конкурса фейковый новостей”, — написал Трамп, сопроводив свою запись ссылкой на сайт Республиканской партии.

“Несмотря на очень коррумпированное и нечестное освещение в СМИ, есть много замечательных репортеров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!”, — добавил Трамп.

Первое место присуждено журналисту New York Times Полу Кругману, который в день, когда Трамп победил на выборах, заявил, что экономика США никогда не восстановится. Второе место получил журналист телеканала ABC Брайан Росс, который спровоцировал падение рынков своим недостоверным репортажем. На третьей позиции телеканал CNN, который передал, что у кандидата-республиканца Трампа и его сына Дональда Трампа-младшего якобы был доступ к похищенным документам с WikiLeaks.

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Четвертое место в издание Time, который сообщил, что скандальный действующий президент США якобы убрал бюст борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга из Овального кабинета.

Всего в списке 11 пунктов. Кроме перечисленных, там упомянуты еще такие издания, как Washington Post, Newsweek.

Президент США неоднократно враждовал с ведущими СМИ, он называл “оппозиционной партией” и “фейковый новостями”. Также Трамп обещал дать специальную премию самым нечестным, по его мнению, СМИ.

Напомним, Комитет по разведке палаты представителей США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннон в суд после отказа последнего отвечать на ряд вопросов во время слушания в связи с расследованием “вмешательство РФ” в американские выборы.