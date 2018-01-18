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Американские ученые оценили количество ядерных боеголовок КНДР

Американские ученые оценили количество ядерных боеголовок КНДР

КИЕВ. 18 января. УНН. Ядерный арсенал КНДР может насчитывать 20 боеголовок, к тому же Пхеньян может обладать необходимыми ресурсами для производства еще 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале “Бюллетень ученых-ядерщиков” (Bulletin of Atomic Scientists), информирует УНН.

Кристенсен возглавляет проект ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис — старший научный сотрудник упомянутой федерации.

“Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточное количество радиоактивного материала, в 30-60 единиц. КНДР могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, в Северной Корее есть ядерные боеголовки для ракет малой дальности, таких как „Нодон“”, - говорится в статье.

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Однако, как отмечают ученые, пока нет данных в пользу того, что Северная Корея может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы “транспортировать готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты”.

Ряд ученых ранее высказывали сомнения, что Пхеньян технологии повторного входа в атмосферу для МБР.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что угроза, которую представляет КНДР, является серьезной сначала “атомного века”.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, КНДР
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