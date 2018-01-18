СБУ и НАБУ раскрыла хищение более 1,4 млрд грн Нафтогаза Украины

КИЕВ. 18 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг разоблачили противоправный механизм, из-за которого был нанесен ущерб государственному ПАО НАК “Нафтогаз Украины” в размере более одного миллиарда четыреста миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

Правоохранители установили, что в течение 2013-2015 годов представители двух коммерческих структур предоставляли Нафтогазу Украины и Нацкомиссии недостоверные данные об объемах потребления так называемого “коммунального газа”. Он предназначен исключительно для нужд населения, но фактически использовался в коммерческих целях.

Противоправные действия предпринимателей привели к необходимости покрытия убытков Нафтогаза из государственного бюджета в особо крупных размерах.

СБУ инициировала перед Нацкомиссией внеплановые проверки по соблюдению лицензированной деятельности коммерческих структур, которые подтвердили факты нецелевого использования “коммунального газа”.

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По материалам СБУ и НКРЕКП Национальным антикоррупционным бюро открыто уголовное производство по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы установили основных фигурантов дела, которых Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений, а также избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали во Львове четырех должностных лиц по подозрению в завладении более 300 млн куб.м природного газа НАК “Нафтогаз Украины” на сумму более 1,4 млрд грн.