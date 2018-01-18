В Одессе в результате бездействия пьяных врачей скорой помощи умер мужчина

КИЕВ. 18 января. УНН. В Одессе полиция задержала бригаду скорой, которая прибыла на вызов патрульных в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно отреагировала на просьбу помочь человеку, не предоставив медицинской помощи больному, в результате чего последний скончался, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу советника начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка.

Мужчина, которому врачи не оказали медицинской помощи, умер, его личность полиция устанавливает. Вероятно, он был бездомным.

Инцидент произошел вчера в полночь возле Одесского железнодорожного вокзала. Полураздетого мужчину заметили патрульные, после чего выяснили, что ему плохо. Правоохранители позвонили в скорую. Медики прибыли, но к пациенту из машины не вышли. Спасать больного взялись полицейские. И когда они, наконец, докричались к врачу и фельдшеру - те лишь констатировали конец онтогенеза (смерть).

Результаты проверки показали, что медики находились в нетрезвом состоянии. Как пояснил один из врачей скорой, его коллега праздновал день рождения, вследствие чего и выпили.

Медиков забрали в полицию и составили три административных протокола: мелкое хулиганство, пьянство на производстве и злостное неповиновение сотрудникам полиции (одному из медиков пришлось надевать наручники за неадекватного поведения).

Сейчас решается вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Горе-врачам грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева ночью 16 января двое подростков избили и ограбили прохожего. По словам потерпевшего, он шел по улице, когда к нему подошли двое незнакомцев навеселе. Они несколько раз ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию.