Закон о приватизации откроет возможности для инвестиций - Гройсман

КИЕВ. 18 января. УНН. Закон о приватизации откроет возможности для инвестиций. Так прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман принятие Верховной Радой закона о приватизации, передает УНН.

“Этот закон станет началом большой приватизации. Он откроет возможности для инвестиций. Есть предприятие, которое не работает, придет инвестиция, и оно будет работать. Это проходили все страны: Польша, Германия, Словакия”, - отметил Гройсман.

Премьер убежден, что это абсолютно правильный закон, который нужно было принять еще 26 лет назад.

“У нас в стране есть большое количество заброшенных государственных предприятий. А это должны быть предприятия, которые производят продукцию, где создаются рабочие места. Там нет инвестиций, государство не способно обеспечить эти инвестиции. Я заинтересован только в том, чтобы мы обеспечили качественный рост национальной экономики, создавали рабочие места, обеспечивали людей нормальной работой, платили нормальную заработную плату. У нас 3,5 тысячи таких предприятий, которые генерируют убытки и являются рассадником коррупции, и источником обогащения тех, кто там кормится на этих предприятиях”, - подчеркнул глава правительства.

По словам Гройсмана, то, что принял парламент — это прозрачная, открытая, конкурентная продажа этих предприятий, их дальнейшее обновление и модернизация.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект “О приватизации государственного имущества”.