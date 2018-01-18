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С начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин

С начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 января. УНН. С начала января 2018 в горах на Закарпатье сошло уже семь снежных лавин. Такие данные подтверждаются данными наблюдений снеголавинных станций, сообщает УНН.

Объем снежных лавин колеблется от 1000 до 12500 кубометров.

По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, 18-19 января на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В то же время, из-за метели на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

"Ночью и утром 19 января в горной части территории Закарпатской области ожидается сильный, местами очень сильный снег. На дорогах гололедица. Местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами метели и снежные заносы", - говорится в сообщении синоптиков.

Как ранее сообщал УНН, из-за похолодания на Закарпатье развернули пункты обогрева.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье
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