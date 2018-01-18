В Украине вдвое уменьшились незаконные рубки елок

КИЕВ. 18 января. УНН. В новогодне-рождественский период 2017-2018 годов благодаря усиленной работе лесных рейдовых бригад количество незаконно срубленных елок, по сравнению с прошлогодним периодом, сократилось вдвое. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь, передает УНН.

Если в прошлогодний период было зафиксировано почти 2,4 тыс. незаконно срубленных новогодних деревьев, то в этом году их количество составляло 1,2 тыс.

Бондарь также отметил, что благодаря сотрудничеству рейдовых бригад государственной лесной охраны с сотрудниками правоохранительных органов, экологическими инспекторами и общественностью удалось значительно увеличить процент уплаты административных штрафов и ущерба, причиненного лесу.

"С правонарушителей взыскано почти 44 тыс. грн штрафов, это около 90% от общей суммы. За причиненный вред лесу "черные лесорубы" еще дополнительно заплатили почти 202,3 тыс. гривен", - сообщил заместитель Председателя Гослесагентства.

Кроме того, за новогодне-рождественский период 2017-2018 годов лесохозяйственные предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализовали более 557 тыс. новогодних деревьев, которые были выращены на специальных плантациях, без ущерба для леса и окружающей среды.

Напомним, в течение 2017 в лесном фонде государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатья зафиксировано 421 случай незаконных рубок, которые нанесли ущерб на 11,1 миллиона гривен.