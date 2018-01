В украинских школах стартовала социальная инициатива "IT-школьник"

КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине стартовала социальная инициатива "IT-школьник". К пилотному проекту присоединились первые три школы в Киеве и Черниговской области. Об этом УНН сообщили организаторы инициативы.

Апробация "пилота" началась в учебно-воспитательном комплексе № 167, Малодивицькой общеобразовательной школе и Прилуцкой специализированной школе № 6 с углубленным изучением информационных технологий.

На этой неделе в школах провели родительские собрания, ранее - тестовые уроки для учителей. Начиная с февраля, с согласия родителей ученики смогут посещать бесплатные факультативные занятия по программированию, 3D-моделированию, робототехники, геймдев и других дисциплин.

Программа разработана индивидуально для каждой школы, а заниматься с детьми будут практикующие IT-специалисты с большим опытом преподавания.

"Задача инициативы - полностью обновить содержание школьной информатики, сделать ее современной и прикладной. Мы хотим познакомить детей с новыми технологиями, заинтересовать, дать актуальные знания и показать, как их использовать. IT уже давно не только специализация, сегодня это инструмент, такой же базовый как чтение или писание", - сказал автор инициативы, основатель HUB 4.0 Валерий Омельченко.

В инициативе принимают участие 30 партнеров: IT-компании и образовательные центры. Их методики преподавания и учебные материалы стали основой программы "пилотных" факультативов.

"На базе нашего учебно-воспитательного комплекса, начиная с 1 класса, мы объединили науку, технологии, инженерию с последующим развитием в веб-дизайн, анимацию, 3D-моделирование. Наши ученики заканчивают школу с определенной профессией и уже могут реализовывать себя в жизни", - сообщил заместитель директора УВК № 141 ОРТ, основатель учебного STEM-центра "Сократ" Сергей Дзюба.

Преподаватели Центра робототехники Boteon будут учить детей роботостроения, технологиям умного дома и 3D-печати, а волонтерская инициатива Code Club - программированию.

"Основной модуль для средней школы - Scratch, старшеклассники овладевают HTML/CSS и Python. Пока тестово внедряем модуль по Javascript. Ежегодно мы получаем учебные материалы из Великобритании, переводим и передаем преподавателям", - сообщил руководитель Code Club UA Максим Макаров.

Кроме новых факультативов и привлечения преподавателей, инициатива "IT-школьник" предусматривает техническое оснащение. Каждая пилотная школа уже получила 3D-принтер. "Для нас важно быть частью проекта еще и потому, что он предусматривает обучение и учителей. Они будут присутствовать на факультативных занятиях и учиться работать с современным оборудованием", - отметила директор УВК № 167 Елена Кавун.

Справка: Инициатива "IT-школьник" была создана в декабре 2016 года. К одноименной рабочей группе присоединились компании Cisco Academy, Цитрус, The Future, BrainBasket Foundation, Unit city, IT Education Academy, Main School, SmartMe University, Boteon, STEM-центр "Сократ", Roboclub, Code Club Украина, What If education, Kid 'it, НПК ОРТ и другие.

Напомним, украинские айтишники сняли видео о школьном образовании.