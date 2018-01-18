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Бренд Medoff выпустил новую водку "с медом и молоком"

Бренд Medoff выпустил новую водку "с медом и молоком"

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский водочный бренд Medoff расширил свою вкусовую линейку новой водкой "Milk&Honey". Об этом говорится на официальной странице напитка в Facebook, передает УНН.

"Мягкость высшего сорта - встречайте пополнение линейки Medoff, водку Milk&Honey. Благодаря технологии очистки водки медом и смягчения молоком достигается чистота и натуральная мягкость, за которую бренд Medoff уважают и выбирают во всем мире", - говорится в сообщении.

Отметим, что линейка водки Medoff сегодня предсталена: Medoff Classic, Medoff Original, Medoff Royal, Medoff Cayenne, Medoff Platinum, Diamant by Medoff.

Добавим, что водка бренда экспортируется в более чем 35 стран мира.

Как сообщал УНН, на международном дегустационном конкурсе New York International Spirits Competition (август 2017 года) "Medoff" получил золотую медаль, тем самым повторив прошлогодний успех.

А по мнению экспертов ИСЭ, водочный бренд "Medoff" является наиболее защищенным от подделок.

Источник: УНН
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