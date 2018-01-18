Рабинович: Закон о Донбассе – это шаг к политической изоляции Украины

КИЕВ. 18 января. УНН. Поддержав сегодня закон о реинтеграции Донбасса, парламентарии фактически проголосовали за отказ от Минских договоренностей и сделали шаг к политической изоляции Украины. Такое мнение народный депутат Украины, лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович высказал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

“Принятый сейчас закон о Донбассе ни на шаг не приближает нас к миру и является политической „бульбашкой“. Кроме этого, данным законом фактически хоронится Минский процесс, это — шаг к политической изоляции Украины, потому что отказ от Минских соглашений доказывает нашим европейским партнерам, что мы их просто-напросто разводили”, — написал политик.

По его словам, голосование за закон о реинтеграции на деле означает отказ от возможности установить мир в стране. И направлено принятие этого закона в первую очередь на пиар в преддверии будущих выборов.

“Во имя чего сегодня просто растоптали возможность установления мира в стране? Ответ один. Наплевав на жизни и интересы реальных украинцев, власть и партии начали избирательную кампанию”, — отметил парламентарий.

Вадим Рабинович убежден, что, принимая инициативы, сродни закону о реинтеграции Донбасса, и не говоря о действительно важных вещах, украинские парламентарии работают не в интересах украинцев, и делают это вполне осознанно.

“Сегодня, в катастрофических экономических условиях, когда благодаря „покращенням“ этой власти нищета вошла в каждый дом, нужно заниматься совсем другим. Сегодня нужно срочно садиться за стол и обсуждать, почему подняли тарифы — и никто об этом ничего не говорит; почему уничтожена медицина, а полоумная женщина продолжает руководить Минздравом — и это никого не волнует. Давайте в конце концов поговорим про Минский процесс, который мы „похороним“. Так нет же — эти вопросы не интересны, потому что главное — продолжать вести войну и окончательно „похоронить“ экономику”, — резюмировал лидер партии “За життя”.

Напомним, в четверг, 18 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (известный как “закон о реинтеграции Донбасса”). Документ поддержали 280 народных депутатов при необходимых 226.