Парень, который сбил пешехода в Харькове, не согласен сидеть в СИЗО на время следствия

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 января. УНН. Подозреваемый в совершении смертельного харьковского ДТП Тигран Енгибарян, дело которого слушает Киевский районный суд не согласен с мерой пресечения, которую просит ему прокуратура, передает корреспондент УНН.

Несмотря на то, что в начале заседания Енгибарян признал, что 16 января сбил на пешеходном переходе парня, в результате чего тот дважды перевернулся в воздухе и погиб на месте, подозреваемый не соглашается с предлагаемой ему мерой пресечения.

"С мерой пресечения не согласен", - сказал Т.Енгибарян.

Защита подозреваемого придерживается такой же точки зрения.

"Одна жизнь молодого человека мы уже потеряли. Теперь можем загубить жизнь другого человека", - сказал адвокат Т.Енгибаряна.

Напомним, 16 января около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб. Водитель скрылся, бросил машину в гаражах, снял номера, но через час его задержали. Им оказался 18-летний харьковчанин. Машина с номерами Ах 5050 АО зарегистрирована на 18-летнего Тиграна Енгибаряна. Права владелец авто получил три недели назад - через восемь дней после того, как ему исполнилось 18.