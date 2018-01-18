В черновицкой гостинице "Черемош" обустроили подпольную нарколабораторию

КИЕВ. 18 января. УНН. Во время санкционированного обыска в номере одного из постояльцев отеля "Черемош" правоохранители обнаружили и изъяли принадлежности для изготовления психотропного вещества, почти 6 килограммов различных прекурсоров, 20 граммов амфетамина и емкости с его остатками, а также 30 граммов каннабиса, передает УНН со ссылкой на пресс -службу ГУНП в Черновицкой области.

Также правоохранители провели обыск в еще одном помещении, 36-летний постоялец отеля арендовал в центре Черновцов. Там полицейские нашли особо опасные наркотические средства и психотропные вещества и изъяли еще 20 граммов каннабиса и 12 таблеток "экстази".

Все изъятое направлено на проведение экспертизы.

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"Правонарушитель ранее уже был судим за сбыт наркотиков, однако так и не прекратил своей противоправной деятельности. Ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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По результатам экспертиз в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения также в совершении преступлений, предусмотренных статьями 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают каналы поступления и сбыта наркосредств, а также других лиц, причастных к данному преступлению.