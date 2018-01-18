Рада одобрила решение Президента о допуске иностранных военных для участия в учениях

КИЕВ. 18 января. УНН. Верховная Рада одобрила решение Президента об участии вооруженных сил иностранных государств в многонациональных учениях в 2018 году. За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Закон предусматривает проведение в 2018 году шести учений, в частности украинского-американских учений "Си-Бриз". В них от вооруженных сил Украины - до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 кораблей (судов и катеров), до 10 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил США - до тысячи военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (судов и катеров), до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" - до 1200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (судов и катеров), до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, многонациональных учений "светлая лавина" с участием военнослужащих Украины, Румынии, Венгрии, Румынии, Словакии.

Как сообщал УНН, Президент попросил ВР допустить иностранные войска в Украину в 2018 году для учений.