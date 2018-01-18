Адвокаты планируют допросить сотрудников госохраны, которые вместе с Януковичем бежали в Россию

КИЕВ. 18 января. УНН. Адвокаты планируют допросить сотрудников государственной охраны, которые вместе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем сбежали в Россию. Об этом, по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, заявил адвокат Януковича Игорь Федоренко, отвечая на вопрос, планирует ли сторона защиты допросить лиц, бежавших вместе с Януковичем, передает корреспондент УНН.

"Конечно планируем", - сказал Федоренко.

По его словам, каким образом будут происходить такие допросы будет определено позже, в зависимости от ситуации.

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Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что все допрошенные сегодня в судебном заседании в Оболонском районном суде Киева сотрудники Управления государственной охраны подтвердили, что экс-президент Украины Виктор Янукович в конце февраля 2014 года самоустранился от власти и бежал в Российскую Федерацию.