Украинцы просят Президента легализовать криптовалюту

КИЕВ. 18 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой легализовать криптовалюта в Украине, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

“Узаконить и легализовать криптовалюту на территории Украины. Добычу, торговлю, хранение и использование систем блокчейн”, — говорится в тексте петиции.

Просьба была зарегистрирована 12 января и пока набрала всего 12 голосов.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалюты в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных” он включил свою подругу Анастасию Байбородину. Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще “списан” у российских чиновников.