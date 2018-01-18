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Украинцы просят Президента легализовать криптовалюту

Украинцы просят Президента легализовать криптовалюту

КИЕВ. 18 января. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой легализовать криптовалюта в Украине, передает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

“Узаконить и легализовать криптовалюту на территории Украины. Добычу, торговлю, хранение и использование систем блокчейн”, — говорится в тексте петиции.

Просьба была зарегистрирована 12 января и пока набрала всего 12 голосов.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалюты в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалюты и ее производных” он включил свою подругу Анастасию Байбородину. Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще “списан” у российских чиновников.

Источник: УНН
Теги: Сергей Рыбалка, криптовалюта
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