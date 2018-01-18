Стоимость грузовых перевозок вагонами "Укрзализныци" уменьшится

КИЕВ. 18 января. УНН. “Укрзализныця” ожидает, что дерегулирование вагонной составляющей тарифа позволит снизить стоимость перевозки для конечного потребителя за счет выравнивания соотношения спроса и предложения вагонов на рынке. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.

“Мы ожидаем ликвидации искусственного дефицита вагонов и снижения стоимости перевозки для конечного потребителя за счет выравнивания соотношения спроса и предложения вагонов на рынке”, — отметил он.

Отмечается, что правление компании 17 января утвердило процедуру определения платы за использование собственных вагонов “Укрзализныци”. Таким образом процесс дерегуляции вагонной составляющей тарифа для парка собственных вагонов компании был завершен. В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.

В компании пояснили, что до этого цена на услуги перевозки парком вагонов “Укрзализныци” устанавливалась государством. Как следствие, она была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители. “Укрзализныця” недополучала доходы. Разница между фиксированной и рыночной стоимостью вагонов попадала к компаниям-посредникам или провоцировала коррупционные схемы внутри “Укрзализныци”. По оценкам экспертов, объем этого специфического рынка может составлять до 5 млдр грн в год.

“Принятые решения, прежде всего, позволят увеличить поступления средств на развитие компании. Мы рассчитываем также, что такой шаг сделает невозможным коррупционные схемы в этом сегменте, в том числе, со стороны наших сотрудников”, - добавил Кравцов.

По его словам, теперь в Украине сформированы инвестиционно-привлекательные условия для рынка вагонов. Понятные и прогнозируемые принципы его функционирования и доходности позволят привлечь в этот сектор экономики широкий круг инвесторов.

Дерегуляция вагонной составляющей будет внедряться в два этапа.

На первом применяться формульный расчет ежедневной оплаты за совершение услуги перевозки в вагонах ПАО “Укрзализныця”. Ставки платы за использование собственных вагонов “Укрзализныци” будут ниже, чем рыночные. Например, плата (без НДС) за пользование полувагоном компании составит 542 грн в сутки, зерновозом — 655 грн в сутки, крытым вагоном — 570 грн в сутки. Актуализация цен будет происходить не реже, чем раз в три месяца.

На втором этапе внедряется система ежедневных электронных торгов в сотрудничестве с командой “Prozorro.Продажи”. Так, на торги будет выставляться часть пустого парка. По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату.

В компании убеждены, что дерегулирование вагонной составляющей тарифа делает рынок грузовых перевозок прозрачным, свободным от коррупции, понятным для всех участников перевозочного процесса.

Напомним, за первые две недели января 2018 года объемы перевозки каменного угля и черных металлов сократились.