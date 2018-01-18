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Суд взял под стражу 18-летнего парня, который насмерть сбил пешехода в Харькове

Суд взял под стражу 18-летнего парня, который насмерть сбил пешехода в Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 января. УНН. Киевский районный суд Харькова избрал Тиграну Енгибаряну, который сбил насмерть пешехода на светофоре, меру пресечения в виде ареста на 60 суток, передает корреспондент УНН.

Суд избрал Т.Енгибаряну меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, подозреваемый признал, что 16 января сбил на пешеходном переходе парня, в результате чего тот дважды перевернулся в воздухе и погиб на месте, однако не согласился с мерой пресечения (арестом), который попросила прокуратура.

Т.Енгибарян обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть, и заведомом оставлении без помощи пострадавшего (ч.2 ст.286, ч.1 ст.135 УК Украины).

Напомним, 16 января около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб. Водитель скрылся, бросил машину в гаражах, снял номера, но через час его задержали. Им оказался 18-летний харьковчанин. Машина с номерами Ах 5050 АО зарегистрирована на 18-летнего Тиграна Енгибаряна. Права владелец авто получил три недели назад - через восемь дней после того, как ему исполнилось 18.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Харьков, арест
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