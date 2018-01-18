Украина входит в тройку лидеров по импорту молдавского вина

КИЇВ. 18 января. УНН. По итогам ІІІ квартал 2017 года Украина занимает третье место среди стран СНГ по импорту алкогольных напитков с Молдовы. Таковы предварительные данные отчета Национального банка республики "Счета внешнеэкономической деятельности Молдовы за III квартал 2017года", передает УНН.

В январе-сентябре прошлого года лидирующие позиции в рейтинге основных импортеров молдавской алкогольной продукции занимали страны СНГ. На долю государств Содружества приходится более 40% от всех поставок спиртного, произведенного в Молдове. По итогам ІІІ кварталов прошлого года, экспорт крепких напитков в эти страны достиг отметки в 49,17 млн долл США.

Так, в Беларусь было поставлено алкогольных напитков почти на 26 млн долл., в Россию - на 10,3 млн долл., в Украину - на 7,7 млн долл.

Вместе с этим, сообщается, за год Украина (ІІІ квартал 2017 года - ІІІ квартал 2016 года) сократила импорт молдавского алкоголя на 9,5%.

Как сообщал УНН, украинцы стали чаще выбирать алкоголь отечественного производства.

Заметим, что рынок украинского вина сегодня очень перспективный. А по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, качество отечественной продукции постоянно повышается.

“В текущей ситуации украинским производителям становится тесно, но усиление конкуренции является хорошим фактором для развития рынка и потребителя в частности. Качество украинского вина улучшается, ассортимент становится еще более разнообразным, цена доступная, и без всяких сомнений, рынок украинского вина обречен на успех”, — считает он.