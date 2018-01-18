"Потребители" скептически оценили намерения нардепов увеличить штрафы за алкоголь

КИЕВ. 18 января. УНН. Инициатива парламентариев об увеличении размеров штрафов за нарушение правил торговли и употребления алкогольных напитков имеет целью, скорее, пополнение бюджета, чем воспитание культуры потребления спиртного. Для этого нужны несколько другие мероприятия. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель директора "Союза потребителей Украины" Михаил Шарков.

"Нужно понимать сумму штрафов, но на самом деле, я считаю, эти штрафы ничего не изменят. Украинцам нужно изменить что-то в себе, воспитать культуру потребления алкоголя. А этот законопроект ничего не изменит. Я думаю, что нардепы выписали его для пополнения бюджета А алкоголь как употребляли, так и будут употреблять", - сказал он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

Так, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, парках и транспорте предлагают повысить в 20 раз: с 17 до 340 грн. А за торговлю пивом и сигаретами с рук - с 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн). За торговлю товаром без акцизных марок - до 3400 грн, если речь об алкоголе, и до 6800 грн - если речь о табаке.

Вместе с тем, по мнению экспертов, любые карательные и ограничительные меры в отношении алкоголя и табака, как правило, имеют обратный эффект и ведут не к уменьшению потребления, а к поиску все новых и новых способов, как обходить запреты.

Добавим, что по данным председателя специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентины Поповой, уровень потребления алкоголя украинцев, несмотря на различные ограничения и запреты, не падает с 1913 года.