Регистрация | Вход |
USD: 28,67 0,0135  EUR: 34,98 -0,0608 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 18 января 2018 18:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Потребители" скептически оценили намерения нардепов увеличить штрафы за алкоголь

"Потребители" скептически оценили намерения нардепов увеличить штрафы за алкоголь

КИЕВ. 18 января. УНН. Инициатива парламентариев об увеличении размеров штрафов за нарушение правил торговли и употребления алкогольных напитков имеет целью, скорее, пополнение бюджета, чем воспитание культуры потребления спиртного. Для этого нужны несколько другие мероприятия. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель директора "Союза потребителей Украины" Михаил Шарков.

"Нужно понимать сумму штрафов, но на самом деле, я считаю, эти штрафы ничего не изменят. Украинцам нужно изменить что-то в себе, воспитать культуру потребления алкоголя. А этот законопроект ничего не изменит. Я думаю, что нардепы выписали его для пополнения бюджета А алкоголь как употребляли, так и будут употреблять", - сказал он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил продажи и употребления алкоголя.

Так, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, парках и транспорте предлагают повысить в 20 раз: с 17 до 340 грн. А за торговлю пивом и сигаретами с рук - с 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн). За торговлю товаром без акцизных марок - до 3400 грн, если речь об алкоголе, и до 6800 грн - если речь о табаке.

Вместе с тем, по мнению экспертов, любые карательные и ограничительные меры в отношении алкоголя и табака, как правило, имеют обратный эффект и ведут не к уменьшению потребления, а к поиску все новых и новых способов, как обходить запреты.

Добавим, что по данным председателя специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентины Поповой, уровень потребления алкоголя украинцев, несмотря на различные ограничения и запреты, не падает с 1913 года.

Источник: УНН
Теги: водка, алкоголь, штраф
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.