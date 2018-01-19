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Военный на Донбассе получил ранения во время проведения инженерных работ

Военный на Донбассе получил ранения во время проведения инженерных работ

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня на Донбассе во время проведения инженерных работ получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

В пресс-центре сообщили, что раненого оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая медицинская помощь.

"Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января в районе проведения АТО прошло без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, раненые
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