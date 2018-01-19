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У Президента рассказали, о чем он будет отчитываться в Давосе

У Президента рассказали, о чем он будет отчитываться в Давосе

КИЕВ. 18 января. УНН. Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе президент расскажет о достижениях Украины. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Президенту есть о чем отчитываться в Давосе - мы приняли очень нужный стране закон, а это изменение процедуры приватизации предприятий государственного сектора экономики. Эта процедура позволяет проводить так называемую малую и большую приватизацию. Мы видим положительную тенденцию экономического роста в Украине - это первые ростки, но они уже есть.

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Не думаю, что будет проблемой принять и работать над законом о Антикоррупционном суде - это будет совместная работа депутатов и Президента", - рассказала И.Луценко.

Напомним, Всемирный экономический форум начнется 23 января и продлится до 26 января в Швейцарии (Давос).

Источник: УНН
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