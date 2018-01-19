Двое чиновников в Киевской области требовали взятку в размере 50 тыс. долларов

КИЕВ. 18 января. УНН. Прокуратура Киевской области объявила о подозрении заместителю председателя одного из районных советов и депутату объединенной территориальной общины района Киевской области, которые требовали 50 тыс. долларов за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса должностному лицу, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

"Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов в присутствии защитников сообщил о подозрении заместителю председателя одного из районных советов и депутату объединенной территориальной общины района Киевской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующие лица требовали 50 тыс. долларов за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса, находящегося в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации должностному лицу, занимающему ответственное положение.

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Во время досудебного расследования задокументирован факт получения указанными лицами части неправомерной выгоды в размере 20,5 тыс. грн.

На основании постановлений суда следователями прокуратуры с оперативным сопровождением работников полиции проведен ряд обысков в квартире депутатов и в районном совете. Полученные доказательства в подтверждение факта получения неправомерной выгоды.

Сейчас подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.