У Президента назвали сроки запуска Антикоррупционного суда

КИЕВ. 18 января. УНН. После принятия и подписания закона Антикоррупционный суд может заработать уже через полгода. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"По практике создания Верховного суда, набор судей и процедура произходила около годо и нескольки месяцев. Поскольку это часть судебной системы, небольшая, я думаю, что (на начало работы Антикоррупционного суда нужно - ред.) полгода.

Исходя из тех же оптимистичных прогнозов, понимая как будет проходить конкурс, как будут набирать международных экспертов, в каком виде выйдет в этот закон. Поэтому я даю прогноз полгода", - заявила И.Луценко.

Напомним, ранее в Администрации Президента Украины заверили, что законопроект о Антикоррупционный суд разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также соответствует нормам Конституции Украины.