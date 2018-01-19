ОБСЕ: конфликт на Донбассе можно решить только политическим путем

КИЕВ. 18 января. УНН. Конфликт на востоке Украины должен быть разрешен политическим путем. Об этом в кулуарах парламента заявил Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели, передает УНН.

"Хотел бы отметить, что этот визит является демонстрацией поддержки со стороны парламентской ассамблеи в Украине. Мы выражаем и поддержку того факта, что территория Украины является целостной и неделимой, и признаем ее.

Мы видим, что тот конфликт в Украине в достаточно активной стадии, и как я отмечал во время встречи с спикером ВРУ, есть только политическая возможность его решить.

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Всеми средствами, которые есть на данный момент в ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ - я отмечал инструменты, такие как: специальные представители, специальные комитеты.

Они все работают и будут работать только с одной целью - соблюдать прекращение огня и сделать его достаточно длительным, поскольку это будет одним из первых шагов дипломатического решения ситуации", - заявил Г.Церетели.