Во Всемирном банке довольны обещанием Порошенко пересмотреть законопроект о Антикоррупционном суде

КИЕВ. 18 января. УНН. Во Всемирном банке приветствуют заявление Президента Украины Петра Порошенко относительно пересмотра законопроекта о создании Антикоррупционного суда с учетом международной критики. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В этом месяце Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились в кабинет Порошенко, чтобы выразить обеспокоенность по законопроекту, который, по их мнению, не соответствовал рекомендациям европейской стороны в правовой и юридической плоскостях.

Во вторник Порошенко сообщил во время встречи с зарубежными дипломатами, что после первого голосования в парламенте, законодательство можно изменить, сделать его более эффективным.

"Я очень приветствую это заявление", - сообщила по телефону Кахконен.

"Заглядывая вперед, буду я довольна или разочарована, будет зависеть в большой степени от того, что произойдет с Антикоррупционным судом и земельной реформой", - отметила она, отвечая на вопрос об общем прогнозе для Украины.

По словам представительницы Всемирного банка, это является основными двумя реформами, за которыми следит много людей, в том числе и инвесторы.

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"Это те две реформы, которые на самом деле имеют значение для прихода инвестиций и инвесторов, для того, чтобы в Украине начался реальный рост", - сказала Кахконен.

В то же время, по ее словам, подготовительная работа по земельной реформе несколько продвинулась вперед и очень хорошо проработана.

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"По всем признакам, мы видели перед праздниками, это будет на повестке дня правительства в начале 2018 года", - сказала она, отметив, что Всемирный банк будет продолжает работать с правительством для решения вопросов по пенсионной реформе.

Ранее СМИ сообщили, что МВФ в письме к украинской власти подчеркнул, что принятие президентского законопроекта о Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.