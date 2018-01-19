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Залежи золота нашли на Закарпатье

Залежи золота нашли на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 января. УНН. Золоторудное месторождение с прогнозируемым объемом 2,4 тонны обнаружили геологи в Раховском районе на Закарпатье. Об этом говорится в годовом отчете ГП "Захидукргеология" на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины, сообщает УНН.

"... на основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховского геолого-поисковой партии Львовской геолого-разведывательной экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны. Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", - говорится в сообщении ГП "Захидукргеология" .

Напомним, в заливе Мори Фёрт у побережья Шотландии на британском континентальном шельфе нашли месторождение нефти.

Источник: УНН
Теги: золото, Закарпатье
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