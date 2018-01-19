КИЕВ. 18 января. УНН. Член Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в результате автокатастрофы в Краматорске на Донбассе. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдик, которое цитируют РИА "Новости", передает УНН.

"Отмечу и уже известную печальную новость: сегодня рано утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник СММ ОБСЕ. От имени контактной группы и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и родным погибшего, а также руководителю СММ ОБСЕ", - сказал Сайдик.

Напомним, в 2017 году на Донбассе на территории, контролируемой "ЛНР", на неустановленном взрывном устройстве подорвался автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ, в результате чего погиб сотрудник миссии.