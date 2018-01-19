Эксперты назвали самый большой риск для человечества в 2018 году

КИЕВ. 18 января. УНН. Экстремальные погодные явления - самая вероятная и самая серьезная угроза человечеству в 2018 году. Об этом со ссылкой на Global Risks Report 2018 (WEF) пишет Futurism, передает УНН.

Согласно опросу около 1000 экспертов и мировых лидеров общественного мнения, в этом году будут преобладать повышенные политические риски, которые могут перерасти в открытый конфликт между великими государствами, и неспособность решить проблему изменения климата.

В докладе оценивается степень серьезности каждого глобального риска в зависимости от его вероятности и потенциальных последствий. Экстремальные погодные условия и стихийные бедствия очень высоко оцениваются по этим двум критериям.

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Другие угрозы, скорее всего, станут реальностью, но ожидается, что их последствия будут не такими глобальными. Например, уровень незаконной торговли, как отмечается, вероятно, будет выше среднего, но в конце будет менее выражен эффект. При этом, указано, что оружие массового уничтожения будет иметь катастрофический эффект при развертывании, но этот сценарий считается относительно маловероятным.

Риски, связанные с окружающей средой, стали более выраженными за тринадцать лет, в течение которых WEF публикует свой отчет о глобальных рисках, и, как отмечается, разрушительный сезон ураганов в 2017 году, экстремальные температуры и сильные ливни привели к их высокой позиции в отчете за 2018 год.

Напомним, жертвами морозов в США стали более 20 человек.