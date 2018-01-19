Мобильную связь на оккупированном Донбассе сегодня восстановить не удалось

КИЕВ. 18 января. УНН. Мобильный оператор "Vodafone" не может восстановить связь на временно неконтролируемой территории Донбасса 18 января. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании Vodafone, передает УНН.

"Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. О восстановлении связи проинформируем дополнительно", - заявили в компании.

Как сообщал УНН, во время заседания Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО "ПФ УКРАИНЫ" (Vodafone) Олег Проживальський заявил, что оператор "Vodafone" может восстановить связь на временно неконтролируемой территории Донбасса 18 января.



Добавим, что 11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, к ребрендингу известный как "МТС-Украина", перестал работать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По сообщению технического персонала оператора, связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала отсутствие мобильной связи в некоторых неподконтрольных районах Донбасса.