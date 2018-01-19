В ООН назвали самую популярную для туризма страну мира

КИЕВ. 18 января. УНН. Самой привлекательной для туристов страной мира в 2016 году стала Франция. По данным исследования, в 2016 году Францию посетили 82,6 млн туристов, говорится в материале Tourism Highlights 2017 Edition Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает УНН.

В тройку лидеров попали также США и Испания. По информации исследования, в 2016 году обе страны посетило по 75,6 млн человек. Отмечается, что за год наплыв туристов в Испании вырос на 10,3%, в США - наоборот, снизился на 2,4%.

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Четвертую строчку рейтинга занимает Китай с 59,3 млн туристов, на пятой - Италия (50,7 млн), шестой - Великобритания (35,8 млн). Далее следуют Германия (35,6 млн туристов), Мексика (35 млн), Таиланд (32,6 млн) и Турция (39,5 млн).

В то же время именно США стали лидером по объему расходов туристов. Путешественники оставили в стране около 205,9 млрд долл.

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Примечательно, что в Испании путешественники потратили только 60,3 млрд долл., в Таиланде - 49,9 млрд долл., в Китае - 44,4 млрд долл., во Франции - 42,5 млрд долл.