Проект "Кортеж": появились фото авто, на котором поедет на инаугурацию новоизбранный президент РФ

КИЕВ. 18 января. УНН. В РФ начали принимать в спецгараж новые автомобили проекта "Кортеж". На одном из них, а именно на лимузине, как ожидается, на инаугурацию в марте 2018 приедет новый президент РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Один из автомобилей — лимузин. Ожидается, что именно на нем на инаугурацию в марте 2018 приедет избранный президент”, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, сейчас идет обкатка автомобилей для тренировок водителей и выявлений возможных дефектов техники.

“Это тяжелый процесс, который занимает не один месяц. Плюс большую часть времени занимает оформление необходимой документации”, — сообщил источник.

Отмечено, что в мае автомобили будут представлены для широкой общественности, но в Федеральную службу охраны РФ они поступят раньше.

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Работы по проекту “Кортеж” стартовали в 2012 году. Планируется, что будет создано четыре типа машин: лимузин, седан, кроссовер и микроавтобус.

Разработкой авто занимаются сотрудники ФГУП “Научно исследовательский автомобильный институт” (НАМИ). Кстати, сам проект носит название не “Кортеж” (так его назвали журналисты), а “Единая модульная платформа” (ЕМП).

Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Как заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, до конца февраля — начала марта ФСО получит до 16 автомобилей проекта “Кортеж”. Они появятся и в розничной продаже. По словам Мантурова, стоимость машин будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.