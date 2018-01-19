СБУ завершила следствие по планируемых ФСБ терактов на территории РФ с участием бойцов АТО - Грицак

КИЕВ. 18 января. УНН. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя и эксперта “Федерального информационного центра” Аналитика и безопасность", подконтрольного ФСБ РФ, планировавшего ряд терактов в России с участием бойцов АТО. Об этом говорится в заявлении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, обнародованном на странице СБУ в Facebook, передает УНН.

“На сегодня досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд”, — сказал он.

По словам Грицака, следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано достаточно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссированный именно спецслужбами РФ.

“Причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности”, — подчеркнул он.

Председатель СБУ также прокомментировал информацию российских СМИ о задержании ФСБ эксперта “Федерального информационного центра” Аналитика и безопасность" Сергея Соколова и руководителя этой структуры Руслана Мильченко и других лиц.

“Мы считаем, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий” Федерального информационного центра “Аналитика и безопасность”, Р.Мильченка, С.Соколово и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ. По оперативной информации СБУ, в последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет", — резюмировал он.

Напомним, ФСБ планировала обвинить трех бойцов АТО в терактах в Москве и других городах России.