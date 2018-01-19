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Владельцы автомобилей с еврономерами должны платить ввозную пошлину - Гройсман

Владельцы автомобилей с еврономерами должны платить ввозную пошлину - Гройсман

КИЕВ. 18 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами должны платить ввозную пошлину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью главы правительства изданию “Новое время”.

“Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми”, — сказал Гройсман, допустив вероятность пересмотра ввозных ставок.

Премьер-министр также отметил, что для этого можно просмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврореестрациею ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

“И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать”, — подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что Кабмин разработал законопроект, в котором регламентируется регистрация автомобилей с Еврономер, чтобы было возможно идентифицировать владельцев такого транспорта.

Премьер также выразил убеждение, что “это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом”.

Напомним, в Украине должен действовать общая система растаможка автомобилей и все должны придерживаться закона. Об этом заявил председатель правительства Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции.

Источник: УНН
Теги: пошлины, Владимир Гройсман, автомобили, ввоз
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