"Касперский" потребовал отменить запрет на ПО компании в госучреждениях США

КИЕВ. 19 января. УНН. Компания “Лаборатория Касперского” требует в американском суде отменить распоряжение Министерства внутренней безопасности США, которым было запрещено использование программного обеспечения компании в американских государственных учреждениях, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Суд должен удовлетворить данный запрос и предварительно отменить распоряжение (министерства — ред.)”, — говорится в ходатайстве адвокатов “Лаборатории Касперского”, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Литве запретили пользоваться ПО Kaspersky Lab

Адвокаты международной компании, специализирующейся на разработке систем защиты от разного рода киберугроз заявляют, что распоряжения Министерства нарушают права компании в соответствии с Пятой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском (волюнтаризм — стремление реализовать желаемые цели без учета объективных обстоятельств и возможных последствий) решения власти, в поддержку которого подано никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца.

“В отсутствие немедленного решения суда распоряжение (министерства — ред.) продолжит наносить невосполнимый ущерб репутации истца, что приведет к продолжающимся значительным убыткам при продажах в США и за рубежом. Прямым результатом данных действий правительства стало то, что крупные розничные сети в США убрали продукцию "Лаборатории Касперского" со своих полок”, - говорится в ходатайстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британским ведомствам приказано не пользоваться российскими антивирусами

В частности, в IV квартале 2017 года продажи в США упали на 61% в годовом выражении, а во второй половине 2017 — на 50% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

“(Речь идет о) явном конституционном нарушении, в особенности учитывая, что ответственные правительственные чиновники признали, что нет никаких убедительных свидетельств, что "Лаборатория Касперского" руководила или помогала какому-либо нарушению информационной безопасности. При этом (данные чиновники — ред.) признали свое желание нанести ущерб коммерческим интересам истца”, - отмечается в ходатайстве.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Российскую компанию подозревают в связях с ФСБ, которая использовала антивирусное программное обеспечение “Лаборатории Касперского” как инструмент для шпионажа. В компании это отрицают.