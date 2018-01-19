Голевая передача Украинский вывела ФК "Гиресунспор" в четвертьфинал Кубка Турции
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинский форвард ФК “Гиресунспор” Дмитрий Коркишко помог команде выбить из розыгрыша Кубка Турции лидера чемпионата страны по футболу “Башакшехир”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
В матче 1/8 финала открыли счет футболисты “Башакшехиру”. Автором гола стал экс-форвард “Тотенхему” Эммануэль Адебайор. Однако в середине первого тайма Коркишко навесом с углового нашел Айкут Демир, который ударом головой установил паритет (1:1). Соперник сумел выиграть поединок 2:1, но первая встреча закончилась в пользу “Гиресунспора” (3:1), что позволило коллективу Украинский выйти в следующий этап соревнований.
Стоит отметить, что 27-летний форвард Коркишко перешел к турецкой команды летом 2017 года из состояния “Черноморца”. За этот период наш земляк провел 14 поединков на полях в Турции — 5 голов и 2 ассиста.
Добавим также, “Гиресунспор” после 17 туров занимает третье место во втором по силе дивизионе турецкого чемпионата и претендует на выход в элиту.