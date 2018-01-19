Экологическую ситуацию в Донбассе будет изучать международная группа экспертов - Олифер

КИЕВ. 19 января. УНН. В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, незаконно захваченных в ОРДЛО в марте 2017 года и отмены всех признанных РФ документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО. Кроме того, продолжится работа по возврату долгов за ранее поставленные ресурсы, а также будет создана и обеспечена деятельность международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

“В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмена всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО”, — отметила она.

Кроме того, сообщила пресс-секретарь, в рамках работы подгруппы будут созданы и обеспеченным деятельность международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на Донбассе.

В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украины части Донбасса.

Напомним, конфликт на востоке Украины должен быть разрешен политическим путем. Об этом в кулуарах парламента заявил Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели.