Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Экологическую ситуацию в Донбассе будет изучать международная группа экспертов - Олифер

Экологическую ситуацию в Донбассе будет изучать международная группа экспертов - Олифер

КИЕВ. 19 января. УНН. В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, незаконно захваченных в ОРДЛО в марте 2017 года и отмены всех признанных РФ документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО. Кроме того, продолжится работа по возврату долгов за ранее поставленные ресурсы, а также будет создана и обеспечена деятельность международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

“В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмена всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО”, — отметила она.

Кроме того, сообщила пресс-секретарь, в рамках работы подгруппы будут созданы и обеспеченным деятельность международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на Донбассе.

В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украины части Донбасса.

Напомним, конфликт на востоке Украины должен быть разрешен политическим путем. Об этом в кулуарах парламента заявил Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, РФ, экономика, Украина, экология, предприятия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.