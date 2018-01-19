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Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск из Приднестровья

Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск из Приднестровья

КИЕВ. 19 января. УНН. Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения с непризнанного Приднестровья. Об этом написала народный депутат из фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Украина готова предоставить „зеленый коридор“ для эвакуации российских войск и вооружения, расположенного в селе Кобасна (непризнанное Приднестровье). Это позволит кардинально изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в регионе, не допустить эскалации ситуации на юго-западе Украины .... Уверена, что Вооруженные силы Украины организуют россиянам такой коридор. Вывоз оружия и личного состава должно сопровождаться контролем со стороны наших западных партнеров и проходить под эгидой ОБСЕ и ООН”, — отметила Фриз.

Также депутат поздравила предложения Министра обороны Республики Молдова Анатолия Шалару по организации коридора для эвакуации российских войск с территории непризнанного Приднестровья.

Напомним, Президент Молдовы Игорь Додон предположил, что Приднестровье может стать частью Украины. Об этом он сказал в интервью российской “Независимой газете”. Додон отметил, что Приднестровью необходимо дать право на самоопределение в случае утраты Молдавией своей государственности.

Источник: УНН
Теги: Приднестровье
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