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Украинец стал чемпионом Европы по джиу-джитсу

Украинец стал чемпионом Европы по джиу-джитсу

КИЕВ. 19 января. УНН. Спортсмен из Украины Роман Непота завоевал звание чемпиона Европы IBJJF с бразильского джиу-джитсу в категории Adult среди синих поясов, передает УНН со ссылкой м на страницу тренера бойца Евгения Скирда.

Непот завоевал победы в семи противостояниях в первый соревновательный день, 6 среди которых закончились досрочно — “золото”.

Примечательно, что наш спортсмен был близок к получению “золота” и в абсолютной весовой категории, однако в борьбе с выход в финал, по мнению рефери, Непота передержал соперника болевым приемом.

Стоит отметить, что Ярослав Блажко завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы IBJJF 2018 — 4 победы в 5 схватках.

Напомним, для Национальной сборной Украины восьмой соревновательный день Всемирных игр во Вроцлаве был полностью посвящен боевым искусствам — агрессивной и травматическом таиландском бокса Муэй-тай и “искусству мягкости” джиу-джитсу.

Источник: УНН
Теги: спорт
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