Нижняя палата британского парламента приняла закон о Brexit

КИЕВ. 19 января. УНН. Нижняя палата британского парламента - Палата общин - вечером в среду, 17 января, приняла закон о выходе страны из Европейского Союза. Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против, передает УНН со ссылкой на DW.

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

Закон имеет целью прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом многие европейские норм переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса.

Напомним, 8 декабря Великобритания и Европейский Союз достигли договоренности о Brexit и заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров.

Отметим, выход Великобритании из состава ЕС, согласно планам правительства страны, должен состояться в конце марта 2019-му году.