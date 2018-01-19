Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Нижняя палата британского парламента приняла закон о Brexit

Нижняя палата британского парламента приняла закон о Brexit

КИЕВ. 19 января. УНН. Нижняя палата британского парламента - Палата общин - вечером в среду, 17 января, приняла закон о выходе страны из Европейского Союза. Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против, передает УНН со ссылкой на DW.

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

Закон имеет целью прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом многие европейские норм переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса.

Напомним, 8 декабря Великобритания и Европейский Союз достигли договоренности о Brexit и заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров.

Отметим, выход Великобритании из состава ЕС, согласно планам правительства страны, должен состояться в конце марта 2019-му году.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.